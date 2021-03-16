Мастурбацию Дзюбы воспел бывший тренер сборной России (видео)

Главный тренер "Рубина" и бывший коуч сборной России по футболу Леонид Слуцкий потроллил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Специалист посетил шоу "Плохие песни", где задача участника – насмешить оппонента песней на известный мотив с измененным текстом.
Слуцкому удалось выполнить задачу благодаря песне, посвященной интимному видео, попавшему в Сеть прошлой осенью, на котором Дзюба мастурбировал на камеру.
- Недавно в трендах видел ролик на ютубе
- Просмотров больше, чем у матчей РПЛ
- Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
- Великолепною пятеркой на руке, – спел Слуцкий на канале slow slow cow в YouTube
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Напомним, после обнародования интимного видео у Дзюбы забрали капитанскую повязку в "Зените", также его временно отстранили от матчей сборной РФ.
При этом Дзюба признался, что у него вымогали пять миллионов долларов за то, что не опубликуют видео с мастурбацией. Но он заплатить отказался.
Также мы писали, что футболист "Зенита" поднялся на мастурбации: Дзюба – второй по популярности спортсмен РФ.
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