Поднялся на мастурбации: Дзюба – второй по популярности спортсмен РФ

После скандального видео нападающий "Зенита" переместился с третьей на вторую строчку рейтинга

Всероссийский центр изучения общественного мнения назвал самых популярных спортсменов РФ 2020 года. Первое место, набрав 10 процентов голосов опрошенных, занял чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Второе – футболист "Зенита" Артем Дзюба (8 процентов).

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Также в первую пятерку вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова – у них по 2 процента.

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Отметим, что в прошлом году первое место по популярности среди спортсменов РФ разделили Нурмагомедов и Загитова, третьим тогда был Дзюба, который в 2020 году запомнился тем, что мастурбировал на камеру. Видео появилось в интернете, из-за чего у 32-летнего нападающего забрали капитанскую повязку в "Зените", также его отстранили от матчей сборной России.

Кстати, накануне Путин отреагировал на видео с мастурбирующим Дзюбой, спросив у журналистки: "А вы смотрели?".

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Не так давно Дзюба признался, что у него вымогали пять миллионов долларов за то, что не опубликуют видео с мастурбацией. Но он отказался откупиться.

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