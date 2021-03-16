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Мастурбацію Дзюби оспівав колишній тренер збірної Росії (відео)

16 березня, 14:51

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Леонід Слуцький зацінив скандальне відео з футболістом "Зеніта"

Головний тренер "Рубіна" і колишній коуч збірної Росії з футболу Леонід Слуцький потролив нападника "Зеніту" Артема Дзюбу. Спеціаліст відвідав шоу "Погані пісні", де завдання учасника – насмішити опонента піснею на відомий мотив зі зміненим текстом.

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Слуцькому вдалося виконати завдання завдяки пісні, присвяченій інтимному відео, яке потрапив в Мережу минулої осені, на якому Дзюба мастурбував на камеру.

  • Недавно в трендах видел ролик на ютубе
  • Просмотров больше, чем у матчей РПЛ
  • Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
  • Великолепною пятеркой на руке, – заспівав Слуцький на каналі slow slow cow в YouTube

Слуцький і Дзюба
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Слуцький і Дзюба / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, після оприлюднення інтимного відео у Дзюби забрали капітанську пов'язку в "Зеніті", також його тимчасово відсторонили від матчів збірної РФ.

При цьому Дзюба зізнався, що у нього вимагали п'ять мільйонів доларів за те, що не опублікують відео з мастурбацією. Але він платити відмовився.

Також ми писали, що футболіст "Зеніта" піднявся на мастурбації: Дзюба – другий за популярністю спортсмен РФ.

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чемпіонат Росії збірна Росії Леонід Слуцький Артем Дзюба мастурбація
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