Мастурбацію Дзюби оспівав колишній тренер збірної Росії (відео)

Головний тренер "Рубіна" і колишній коуч збірної Росії з футболу Леонід Слуцький потролив нападника "Зеніту" Артема Дзюбу. Спеціаліст відвідав шоу "Погані пісні", де завдання учасника – насмішити опонента піснею на відомий мотив зі зміненим текстом.

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Слуцькому вдалося виконати завдання завдяки пісні, присвяченій інтимному відео, яке потрапив в Мережу минулої осені, на якому Дзюба мастурбував на камеру.

Недавно в трендах видел ролик на ютубе

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепною пятеркой на руке, – заспівав Слуцький на каналі slow slow cow в YouTube

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Нагадаємо, після оприлюднення інтимного відео у Дзюби забрали капітанську пов'язку в "Зеніті", також його тимчасово відсторонили від матчів збірної РФ.

При цьому Дзюба зізнався, що у нього вимагали п'ять мільйонів доларів за те, що не опублікують відео з мастурбацією. Але він платити відмовився.

Також ми писали, що футболіст "Зеніта" піднявся на мастурбації: Дзюба – другий за популярністю спортсмен РФ.

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