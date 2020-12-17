"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим Дзюбой

Президент РФ Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции отреагировал на скандал с капитаном сборной России Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру. Видео появилось в интернете, из-за чего у 32-летнего нападающего забрали капитанскую повязку в "Зените" и отстранили его от матчей сборной.

"Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него. И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", – сказал Путин о видео с мастурбирующим Дзюбой.

"Я не смотрел это видео. А вы смотрели?" – спросил Путин у журналистки, задававшей ему вопрос о Дзюбе.

"Не до конца", – ответила журналистка.

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Путин и Дзюба / Фото: Getty Images, YouTube

Интересно, что российские болельщики с иронией восприняли обсуждение темы Дзюбы на пресс-конференции Путина. "Сегодня судьба российского спорта решается, а у Вовки про дрочуна спрашивают", – пишут они в соцсетях, имея в виду, что в четверг, 17 декабря, суд Лозанны озвучит приговор РФ в деле о допинге.

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Ранее Дзюба признался, что у него вымогали пять миллионов долларов за то, что не опубликуют видео с мастурбацией. Но он заплатить отказался.

Смотрите, как забивает Дзюба

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