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"Вымогали пять миллионов долларов": футболист Дзюба объяснил публикацию интимного видео

13 ноября, 13:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Россиянин не пошел на поводу у шантажистов и раскаялся в своем поступке

Появились новые подробности сексуального скандала с футболистом питерского "Зенита" Артемом Дзюбой. Напомним, капитан сборной России мастурбировал на камеру. Видео появилось в интернете, из-за чего у игрока забрали капитанскую повязку в клубе и отстранили от матчей сборной.

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Стало известно, что у Дзюбы вымогали 5 млн долларов, чтобы не публиковать интимный ролик, пишет сегодня издание "Фонтанка". Личность шантажиста известна и самому Дзюбе, и уже правоохранительным органам. Футболист встречался с вымогателем, записал разговор с требованием денег и отказал ему. Мол, сумма слишком велика даже для него. Кроме того, не было гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе. После отказа ролик опубликовали.

Сейчас информацию изучают в ФСБ по поводу возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Также в "органы" Дзюба обратился неофициально – через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Не так давно Дзюба сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.

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Смотрите, как сборная России без Дзюбы сыграла вчера вничью с Молдовой:

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