Українська
$ 27,76
33,41

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матча титанов АПЛ

Воскресенье, 7 марта
Олег Люлька Олег Люлька

Манчестер Сити

18:30

Манчестер Юнайтед

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 7 марта, на стадионе "Этихад" проходит центральный матч 28-го тура чемпионата Англии – "Манчестер Сити" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало манкунианского дерби – в 18:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео, фото и комментариями.

Обе команды забьют! Ставка дня на дерби Манчестера

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

Реклама

Вряд ли в нынешнем сезоне что-то уже помешает чемпионству "Манчестер Сити". Единственное, что может сделать "МЮ", это немного отсрочить титул команды Александра Зинченко своей победой в сегодняшнем дерби.

Турнирная таблица АПЛ. ТОП-10

Читайте также: Зинченко и Ярмоленко могут не приехать в сборную Украины: Англия вводит карантин для футболистов

"МАНСИТИ" – "МЮ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют "МанСити". На их победу установлен коэффициент 1.52, на ничью – 4.40, на победу "МЮ" – 6.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Сити" – 64%, ничья – 22%, выигрыш "Юнайтед" – 14%. Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу "МанСити".

Читайте также: Повысят зарплату в 4,5 раза: Зинченко в "Манчестер Сити" получит новый контракт

"МАНСИТИ" – "МЮ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире манкунианское дерби в воскресенье, 7 марта, начиная с 18:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "МанСити" справился в ЛЧ с Менхенгладбахом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журналаФутбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессиейФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять