"Луческу, извиняйся!" У Мирчи вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо"

Главный тренер киевлян оставил Миккеля Дуэлунда за бортом команды за пять минут до отправки на матч с "Зарей"

Перед центральным матчем 18-го тура чемпионата Украины, в котором "Динамо" в воскресенье сыграет с "Зарей" в Запорожье, стало известно о серьезном конфликте главного тренера киевлян Мирчи Луческу с датским легионером команды Миккелем Дуэлундом.

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О конфликте Луческу с Дуэлундом рассказал председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный, которого цитирует 1927.kiev.ua.

"Член Ассоциации футболистов Украины Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с "Динамо". С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад. Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс. После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с "Минаем", сыграл хорошо, затем попал в запас на "Вильярреал" и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд – точно не хуже футболистов основы".

Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"После этой игры Миккель готовился к "Заре" со всеми. За пять минут до отправки на матч с "Зарей", когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде".

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Миккель Дуэлунд / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с "Динамо", над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского "Динамо", – заявил Олег Печерный.

Миккель Дуэлунд и Игорь Суркис / Фото: Facebook

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, по данным датских СМИ, зарплата Дуэлунда в "Динамо" составляет от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро в год. Таким образом 23-летний датчанин является самым высокооплачиваемым среди легионеров, если не среди всех игроков киевской команды.

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