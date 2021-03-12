Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шотландия отрывается от Украины! Новая таблица коэффициентов УЕФА

12 марта, 09:00

Елена Павлова Елена Павлова

Главный конкурент снова увеличил разницу между 11 и 12 местом

Первые поединки 1/8 финала Лиги Европы не дали украинским болельщикам поводов для радости."Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" 0:2, а "Шахтер" на выезде разбила "Рома" 0:3, хотя дончане и создавали голевые моменты. Два поражения, естественно, не принесли стране очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Реклама

"Шахтер" – "Рома"

"Шахтер" – "Рома" / Фото: Reuters

А вот Шотландия, у которой остался только "Рейнджерс", отрывается. Команда из Глазго сыграла вничью со "Спартой", добыла 0,25 балла и увеличила отрыв от Украины с 0,025 до 0,275. Турция, Дания и Кипр, преследовавшие Украину, уже потеряли все свои команды в нынешнем евросезоне и не смогут подвинуть нашу ассоциацию с 12-й строчки.

Реклама

Напомним, что 11-я позиция в таблице коэффициентов УЕФА позволяет делегировать пять клубов в еврокубки летом 2022-го. Две команды – в Лиге чемпионов (одна – во 2-м квалификационном, одна – в плей-офф раунде), одна – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и две – в Лиге конференций (одна – во 2-м квалификационном, одна – в 3-м).

Читайте также: "Паулу рад возможности вернуться в Украину, где мы были очень счастливы". Интервью с супругой тренера "Ромы"

В тренде
Израиль против стадиона Шухевича в Тернополе: реакция украинского МИД

Правда, чемпион 11-й страны попадет в группу ЛЧ напрямую, если победитель Лиги чемпионов также завоюет путевку через свой чемпионат. 12-я и 13-я ассоциации уже не могут позволить себе таковой роскоши – чемпион будет играть в квалификации при любом раскладе. А обладатель Кубка страны №13 начнет квалификацию Лиги Европы на раунд ранее, чем представители государств с 7-го места по 12-е.

"Динамо" – "Вильярреал"

"Динамо" – "Вильярреал" / Фото: Reuters

Реклама

Ответные матчи украинских команд в 1/8 Лиги Европы пройдут через неделю, 18 марта. "Шахтер" сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". А "Динамо" будет гостить в Испании.

Смотрите также все результаты 1/8 Лиги Европы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк таблица коэффициентов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды "Холостяка"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять