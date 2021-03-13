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Расписание, трансляции и результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу

13 марта, 10:46

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 18 тура УПЛ – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 18-го тура Премьер-лиги. Он получился укороченным, поскольку встречу "Львов" – "Рух" перенесли на более поздний срок. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

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Суббота, 13 марта
14:00 "Минай" – "Ингулец" – Футбол 2
Букмекеры: 2.52 – 3.25 – 2.88

17:00 "Ворскла" – "Днепр-1" – Футбол 2
Букмекеры: 2.75 – 3.05 – 2.76

Воскресенье, 14 марта
14:00 "Мариуполь" – "Колос" – Футбол 1
Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.07

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17:00 "Шахтер" – "Десна" – Футбол 1
Букмекеры: 1.49 – 4.40 – 6.50

17:00 "Зоря" – "Динамо" – УНИАН
Букмекеры: 2.98 – 3.60 – 2.29

19:30 "Александрия" – "Олимпик" - Футбол 1
Букмекеры: 1.94 – 3.55 – 3.95

В тренде
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Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

Ранее мы писали, что матерщинникам из "Олимпика" запретили играть на стадионе Лобановского.

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Турнирная таблица:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н Н В В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забитые 12
Пропущеные 32
Разница -20
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

Смотрите, как "Динамо" ранее разгромило "Львов"

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