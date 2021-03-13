Расписание, трансляции и результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 18-го тура Премьер-лиги. Он получился укороченным, поскольку встречу "Львов" – "Рух" перенесли на более поздний срок. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Читайте также: "Хочется побеждать "Шахтер": бывший игрок "горняков" намерен снова отобрать у них очки
Суббота, 13 марта
14:00 "Минай" – "Ингулец" – Футбол 2
Букмекеры: 2.52 – 3.25 – 2.88
17:00 "Ворскла" – "Днепр-1" – Футбол 2
Букмекеры: 2.75 – 3.05 – 2.76
Воскресенье, 14 марта
14:00 "Мариуполь" – "Колос" – Футбол 1
Букмекеры: 3.60 – 3.40 – 2.07
17:00 "Шахтер" – "Десна" – Футбол 1
Букмекеры: 1.49 – 4.40 – 6.50
17:00 "Зоря" – "Динамо" – УНИАН
Букмекеры: 2.98 – 3.60 – 2.29
19:30 "Александрия" – "Олимпик" - Футбол 1
Букмекеры: 1.94 – 3.55 – 3.95
Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.
Ранее мы писали, что матерщинникам из "Олимпика" запретили играть на стадионе Лобановского.
Турнирная таблица:
Смотрите, как "Динамо" ранее разгромило "Львов"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк