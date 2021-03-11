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Матерщинникам из "Олимпика" запретили играть на стадионе Лобановского

11 марта, 20:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

КДК УАФ вынес наказание донецкому клубу

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по скандалу, который произошел после матча УПЛ "Олимпик" – "Шахтер". Тогда президент "Олимпика" Владислав Гельзин с матами ворвался в прямой эфир. Он был недоволен работой арбитра, который отменил гол в ворота "горняков".

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"Олимпик" оштрафован на 500 тысяч гривен, а также клубу запрещено до конца сезона 2020/21 проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского, сообщает УАФ.

Кроме того, УАФ рекомендует Комитету по стадионам и безопасности проведения матчей принять отдельное решение о запрете проведения всех официальных матчей на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского до конца нынешнего сезона.

Тем временем глава футбольных арбитров Украины пообещал жесткое наказание Гельзину: "За п***раса ответишь!"

Смотрите скандальный эпизод в матче "Олимпик" – "Шахтер".

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стадион Динамо Олимпик Донецк УПЛ УАФ
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