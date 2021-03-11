Матюкальникам з "Олімпіка" заборонили грати на стадіоні Лобановського

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення щодо скандалу, який стався після матчу УПЛ "Олімпік" – "Шахтар". Тоді президент "Олімпіка" Владислав Гельзін з матами увірвався в прямий ефір. Він був незадоволений роботою арбітра, який скасував гол в ворота "гірників".

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"Олімпік" оштрафований на 500 тисяч гривень, а також клубу заборонено до кінця сезону 2020/21 проводити матчі на стадіоні "Динамо" імені Лобановського, повідомляє УАФ.

Крім того, УАФ рекомендує Комітету зі стадіонів та безпеки проведення матчів прийняти окреме рішення про заборону проведення всіх офіційних матчів на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського до кінця нинішнього сезону.

Тим часом глава футбольних арбітрів України пообіцяв жорстке покарання Гельзіну: "За п *** раса відповіси!"

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Дивіться скандальний епізод в матчі "Олімпік" – "Шахтар".

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