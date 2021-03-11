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"Хочется побеждать "Шахтер": бывший игрок "горняков" намерен снова отобрать у них очки

11 марта, 19:02

Елена Павлова Елена Павлова

"Десна" выиграла два матча подряд и не собирается прерывать серию

Бывший полузащитник "Шахтера" Андрей Тотовицкий, который сейчас выступает в составе черниговской "Десны", рассказал о боевом настрое команды перед матчем с "горняками" в 18-м туре Премьер-лиги. Поединок состоится в воскресенье, 14 марта, на НСК Олимпийский. Начало – в 17:00.

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"После двух побед мы подходим к матчу с "Шахтером" в хорошем расположении духа. Он не будет самым решающим в борьбе за призовые места, но точно один из. Плотность в турнирной таблице сейчас такова, что нужно брать очки во всех матчах", – рассказал Андрей Футбол 24

Андрей Тотовицкий

Андрей Тотовицкий / Фото: ФК "Десна" Чернигов

"Десне" пока не удавалось победить донецкую команду, но Тотовицкий считает, что к этому нужно стремиться:

"Мы в первом круге первый раз отобрали у "Шахтера" очки, но, конечно, хочется побеждать, как "Шахтер", так и остальные команды. Это будет очень тяжелая игра, потому что "Шахтер" – это команда, которая играет в 1/8 Лиги Европы. Будет очень тяжелый и интересный матч".

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Ранее мы писали, что бывший игрок "Мариуполя" помог разгромить свой клуб, который уже на грани.

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Забитые 36
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Результаты последних матчей: В В Н В Н
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Шахтер Шахтер Шах
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Пропущеные 12
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ЗаряЗаряЗар
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ОлимпикОлимпикОли
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Смотрите, как Тотовицкий забивал за "Шахтер"

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