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"Динамо" – "Вильярреал": видео гола и опасных моментов матча Лиги Европы

11 марта, 20:31

Елена Павлова Елена Павлова

Киевляне на НСК "Олимпийский" принимают испанскую команду

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" принимало испанский "Вильярреал" на НСК "Олимпийский". Команды начали встречу без разведки и могли ни раз забить уже в первые 20 минут. А мы ведем онлайн "Динамо" – "Вильярреал" со всеми самыми интересными подробностями, яркими фото и видео поединка.

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У киевлян хороший момент был у Цыганкова: Родригес зряче навесил на украинца, которому дали пробить головой, но мяч прошел немного выше ворот.

А испанскую команду мог вывести вперед на 4-й минуте Тригерос, который слету нанес сильный удар.

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Стрим матча "Динамо" – "Вильярреал". Обсуждаем матч вместе

В какой-то момент "Динамо" придавила испанцев к их воротам, но первым забил "Вильярреал". Защита киевлян проспала Морено, который точно вдоль линии ворот прострелил на Пау Торреса, которому оставалось лишь добить мяч в пустые ворота.

Ранее мы писали, где смотреть матч 1/8 Лиги Европы "Динамо" – "Вильярреал". А ответный поединок состоится через неделю – 18 марта в Испании.

Также защитник "Динамо" признался, кто самый опасный в "Вильярреале".

Смотрите, как "Динамо" выбило из Лиги Европы "Брюгге"

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