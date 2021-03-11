"Динамо", "Шахтер" и другие: расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы

В четверг, 11 марта, проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которой продолжают выступления украинские "Шахтер" и "Динамо". Ниже – расписание всех поединков дня с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.
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Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Четверг, 11 марта
19:55 "Динамо" Киев – "Вильярреал"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на проход: 4.50 – 1.24
22:00 "Рома" – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на проход: 1.57 – 2.68
19:55 "Манчестер Юнайтед" – "Милан"
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Котировки на проход: 1.52 – 2.84
19:55 "Славия" П – "Рейнджерс"
ТВ: OLL.TV
Котировки на проход: 2.24 – 1.71
19:55 "Аякс" – "Янг Бойз"
ТВ: OLL.TV
Котировки на проход: 1.47 – 2.87
22:00 "Тоттенхэм" – "Динамо" Загреб
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Котировки на проход: 1.24 – 4.50
22:00 "Гранада" – "Мольде"
ТВ: OLL.TV
Котировки на проход: 1.34 – 3.50
22:00 "Олимпиакос" – "Арсенал"
ТВ: OLL.TV
Котировки на проход: 5.00 – 1.20
Ответные матчи – 18 марта
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Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" преодолел сопротивление "Маккаби" (Тель-Авив), а киевское "Динамо" справилось с "Брюгге".
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