"Динамо", "Шахтер" и другие: расписание, трансляции и результаты 1/8 Лиги Европы

Сегодня проходят первые матча 1/8 финала. Повторные состоятся через неделю

В четверг, 11 марта, проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которой продолжают выступления украинские "Шахтер" и "Динамо". Ниже – расписание всех поединков дня с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Четверг, 11 марта

19:55 "Динамо" Киев – "Вильярреал"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Котировки на проход: 4.50 – 1.24

22:00 "Рома" – "Шахтер"

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Котировки на проход: 1.57 – 2.68

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19:55 "Манчестер Юнайтед" – "Милан"

ТВ: "Футбол 3", OLL.TV

Котировки на проход: 1.52 – 2.84

19:55 "Славия" П – "Рейнджерс"

ТВ: OLL.TV

Котировки на проход: 2.24 – 1.71

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19:55 "Аякс" – "Янг Бойз"

ТВ: OLL.TV

Котировки на проход: 1.47 – 2.87

22:00 "Тоттенхэм" – "Динамо" Загреб

ТВ: "Футбол 3", OLL.TV

Котировки на проход: 1.24 – 4.50

22:00 "Гранада" – "Мольде"

ТВ: OLL.TV

Котировки на проход: 1.34 – 3.50

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22:00 "Олимпиакос" – "Арсенал"

ТВ: OLL.TV

Котировки на проход: 5.00 – 1.20

Ответные матчи – 18 марта

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter

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Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" преодолел сопротивление "Маккаби" (Тель-Авив), а киевское "Динамо" справилось с "Брюгге".

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