Лидер Шахтера с невестой покатались по Андреевскому спуску на сигвеях

Смотрите, как отдыхают в Киеве израильский полузащитник "горняков" Манор Соломон и его очаровательная возлюбленная Дана Вошина

Манор Соломон и его невеста Дана / Фото: Instagram

Манор Соломон и его невеста Дана Вошина поделилась снимками с Андреевского спуска, по которому они покатались на сигвеях.

"В поисках новых мест для прогулок", – написала в Instagram возлюбленная футболиста

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Отметим, что из-за травмы Соломон не смог сыграть во вторник в ответном матче против Генка, который Шахтер выиграл 2:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Для попадания в групповой раунд ЛЧ горнякам нужно пройти Монако. Первая встреча состоится 17 августа в Монте-Карло, ответная – 25-го в Харькове.

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Напомним, что недавно красавице Дане Вошиной, завладевшей сердцем израильского легионера Шахтера Манора Соломона, исполнился 21 год. Подарком от футболиста стала прогулка над Киевом на вертолете.

Манор Соломон и его девушка Дана / Фото: Instagram

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