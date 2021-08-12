Лидер Шахтера с невестой покатались по Андреевскому спуску на сигвеях

Манор Соломон и его невеста Дана Вошина поделилась снимками с Андреевского спуска, по которому они покатались на сигвеях.
"В поисках новых мест для прогулок", – написала в Instagram возлюбленная футболиста
Отметим, что из-за травмы Соломон не смог сыграть во вторник в ответном матче против Генка, который Шахтер выиграл 2:1 и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Для попадания в групповой раунд ЛЧ горнякам нужно пройти Монако. Первая встреча состоится 17 августа в Монте-Карло, ответная – 25-го в Харькове.
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Напомним, что недавно красавице Дане Вошиной, завладевшей сердцем израильского легионера Шахтера Манора Соломона, исполнился 21 год. Подарком от футболиста стала прогулка над Киевом на вертолете.
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