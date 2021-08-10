Словно близняшки! Поразительное фото жен Коноплянки и Матвиенко

Супруга полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки предъявила публике эффектную фотосессию со своей подругой – женой защитника горняков Николая Матвиенко

Анна Матвиенко и Виктория Коноплянка / Фото: Instagram

Виктория Коноплянка и Анна Матвиенко предстали перед подписчиками в шляпах и белых рубахах.

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На одном из фото, опубликованных на странице Виктории в Instagram, подруг практически не различить.

Анна Матвиенко – слева, Виктория Коноплянка – справа

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