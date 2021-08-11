Шахтер вышел на Монако: результаты матчей Лиги чемпионов 10 августа

Шахтер во второй раз обыграл Генк и в плей-офф раунде встретится с французским Монако.
Бенфика благодаря голу Романа Яремчука одолела Спартак. За выход в групповой этап португальцы поспорят с ПСВ.
А Юрий Вернидуб попытается впервые в истории вывести молдавский Шериф в группу Лиги чемпионов. Для этого украинцу нужно одолеть загребское Динамо.
Результаты матчей Лиги чемпионов 10 августа:
- Славия Прага (Чех) – Ференцварош (Вен) – 1:0 (первый матч – 0:2)
- Шериф (Мол) – Црвена Звезда (Сер) – 1:0 (1:1)
- Шахтер Донецк (Укр) – Генк (Бел) – 2:1 (2:1)
- Лудогорец (Бог) – Олимпиакос (Гре) – 2:2 (пен – 4:1) (1:1)
- Мидтьюлланн (Дан) – ПСВ (Нид) – 0:1 (0:3)
- Монако (Фра) – Спарта Прага (Чех) – 3:1 (2:0)
- Янг Бойз (Шва) – ЧФР Клуж (Рум) – 3:1 (1:1)
- Бенфика (Пор) – Спартак Москва (Рос) – 2:0 (2:0)
- Легия (Пол) – Динамо Загреб (Хор) – 0:1 (1:1)
- Рейнджерс (Шот) – Мальме (Шве) – 1:2 (1:2)
Плей-офф квалификации Лиги чемпионов (17 и 24 августа):
- Бенфика (Пор) – ПСВ (Нид)
- Зальцбург (Авт) – Бреннбю (Дан)
- Мальме (Шве) – Лудогорец (Бог)
- Монако (Фра) – Шахтер Донецк (Укр)
- Шериф (Мол) – Динамо Загреб (Хор)
- Янг Бойз (Шва) – Ференцварош (Вен)