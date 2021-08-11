Шахтар вийшов на Монако: результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня

Завершився третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. До наступного етапу пробився донецький Шахтар, Бенфіка Романа Яремчука і Шериф, який тренує Юрій Вернидуб

Шахтар вийшов в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар вдруге обіграв Генк і в плей-офф раунді зустрінеться з французьким Монако.

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Бенфіка завдяки голу Романа Яремчука здолала Спартак. За вихід в груповий етап португальці посперечаються з ПСВ.

А Юрій Вернидуб спробує вперше в історії вивести молдавський Шериф в групу Ліги чемпіонів. Для цього українцеві потрібно здолати загребське Динамо.

Результати матчів Ліги чемпіонів 10 серпня:

Славія Прага (Чех) – Ференцварош (Вен) – 1:0 (перший матч – 0:2)

Шериф (Мол) – Црвена Звезда (Сер) – 1:0 (1:1)

– Црвена Звезда (Сер) – Шахтар Донецьк (Укр) – Генк (Бел) – 2:1 (2:1)

– Генк (Бел) – Лудогорець (Бог) – Олімпіакос (Гре) – 2:2 (пен – 4: 1) (1:1)

– Олімпіакос (Гре) – Мідтьюлланн (Дан) – ПСВ (Нид) – 0:1 (0:3)

Монако (Фра) – Спарта Прага (Чех) – 3:1 (2:0)

– Спарта Прага (Чех) – Янг Бойз (Шва) – ЧФР Клуж (Послуги) – 3:1 (1:1)

– ЧФР Клуж (Послуги) – Бенфіка (Пор) – Спартак Москва (Рос) – 2:0 (2:0)

– Спартак Москва (Рос) – Легія (Пол) – Динамо Загреб (Хор) – 0:1 (1:1)

Рейнджерс (Шот) – Мальме (Шве) – 1:2 (1:2)

Плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (17 і 24 серпня):