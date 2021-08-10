Вернидуб вывел Шериф в плей-офф Лиги чемпионов

Украинский тренер Юрий Вернидуб вывел молдавский Шериф в плей-офф квалификации Лиги чемпионов! Скромный клуб в шаге от выхода в групповой этап

Юрий Вернидуб в шаге от группы Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

В третьем квалификационном раунде Шериф по сумме двух матчей одолел сербскую Црвену Звезду. В первом матче неделю назад в Белграде команды разошлись миром 1:1, а сегодня дома Шериф одержал победу 1:0.

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Шериф лишь во второй раз в своей истории дошел до плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

За путевку в групповой этап команда Юрия Вернидуба поспорит с победителем пары Динамо Загреб – Легия. Отметим, что Шериф уже гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги Европы.

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Вернидуб возглавил Шериф в декабре прошлого года и сразу же привел к золотым медалям чемпионата Молдовы. В текущем сезоне еврокубков клуб из Тирасполя уже успел одолеть албанскую Теуту и Алашкерт из Армении.