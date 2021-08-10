Вернидуб вивів Шериф в плей-офф Ліги чемпіонів

Український тренер Юрій Вернидуб вивів молдавський Шериф в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів! Скромний клуб за крок від виходу в груповий етап

Юрій Вернидуб в кроці від групи Ліги чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

У третьому кваліфікаційному раунді Шериф за сумою двох матчів здолав сербську Црвену Звезду. У першому матчі тиждень тому в Белграді команди розійшлися миром 1:1, а сьогодні вдома Шериф здобув перемогу 1:0.

Реклама

Шериф лише вдруге в своїй історії дійшов до плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

За путівку в груповий етап команда Юрія Вернидуба посперечається з переможцем пари Динамо Загреб – Легія. Відзначимо, що Шериф вже гарантував собі участь в груповому етапі Ліги Європи.

Реклама

Вернидуб очолив Шериф в грудні минулого року і відразу ж привів до золотих медалей чемпіонату Молдови. У поточному сезоні єврокубків клуб з Тирасполя вже встиг здолати албанську Теуту і Алашкерт з Вірменії.