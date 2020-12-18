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Бывший тренер "Зари" возглавил молдавского гранда

18 декабря, 13:53

Елена Павлова Елена Павлова

Юрий Вернидуб договорился о контракте с руководством "Шерифа"

Украинский наставник Юрий Вернидуб возглавил гранда молдавского футбола "Шериф". После возвращение из отпуска тираспольцами будет руководить новый тренерский штаб во главе с украинцем – сообщает сайт "Шерифа". Хотя ранее Вернидуб опроверг информацию о предложении из Молдовы. О длительности контракта не сообщается.

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Напомним, последним местом работы 55-летнего Вернидуба был солигорский "Шахтер", который украинец покинул в августе 2020 года. А команда в итоге стала чемпионом Беларуси. "Шериф" после 20 туров идет на первом месте в чемпионате Молдовы, имея в активе 55 очков.

Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

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Тренерскую карьеру Вернидуб начал в 2001 году в запорожском "Металлурге", где провел 8 лет, после чего перешел в "Зарю". Он возглавлял луганчан с 2011-го до 31 мая 2019 года. За это время он смог вывести клуб в финал Кубка Украины и добыть бронзовые медали чемпионата. "Заря" под его руководством 5 сезонов подряд выступала в еврокубках. Дважды наставник признавался "тренером года в Украине".

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Ранее сообщалось, что Вернидуб ведет переговоры с "Рухом". И он уже осмотрел базу клуба.

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тренер шериф Юрий Вернидуб чемпионат Молдовы
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