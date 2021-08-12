Лідер Шахтаря з нареченою покаталися по Андріївському узвозу на сігвеях

Дивіться, як відпочивають у Києві ізраїльський півзахисник "гірників" Манор Соломон і його чарівна кохана Дана Вошина

Манор Соломон і його наречена Дана / Фото: Instagram

Манор Соломон і його наречена Дана Вошина поділилася знімками з Андріївського узвозу, по якому покаталися на сігвеях.

"У пошуках нових місць для прогулянок", – написала в Instagram кохана футболіста

Реклама

Відзначимо, що через травму Соломон не зміг зіграти у вівторок в матчі-відповіді проти Генка, який Шахтар виграв 2:1 і вийшов до раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Реклама

Для потрапляння до групового раунду ЛЧ "гірникам" потрібно здолати Монако. Перша зустріч відбудеться 17 серпня в Монте-Карло, повторна – 25-го у Харкові.

Читайте також: Немов близнючки! Вражаюче фото дружин Коноплянки і Матвієнка

Нагадаємо, що недавно красуні Дані Вошиній, котра заволоділа серцем ізраїльського легіонера Шахтаря Манора Соломона, виповнився 21 рік. Подарунком від футболіста стала прогулянка над Києвом на вертольоті.

Манор Соломон і його дівчина Дана / Фото: Instagram

Реклама

Дивіться більше фото коханої дівчини Соломона