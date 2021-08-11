11 августа 22:00
Челси --
Вильярреал --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Лига чемпионов возвращается в Харьков на один матч. Объясняем почему

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 августа, 18:00
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Донецкий Шахтер проведет домашнюю встречу против Монако на ОСК "Металлист" из-за концерта ко Дню независимости Украины на киевском НСК Олимпийский
Стадион «Металлист». Фото: Игорь Терехов
Стадион «Металлист». Фото: Игорь Терехов

Вчера Шахтер одолел Генк во втором матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов и прошел в стадию плей-офф. Там команда Роберто Де Дзерби сразится с Монако.

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УЕФА определил даты и места проведения матчей между дончанами и монегасками. Первый поединок пройдет 17 августа на стадионе "Луи II" в Монако.

Ответная встреча в Украине назначена на 25 июля. Правда, пройдет она не в Киеве, где Шахтер проводит свои домашние игры в последнее время. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

Читайте также: Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Причина переноса – праздничный концерт на НСК Олимпийский ко Дню независимости Украины, который состоится 24 августа. О причинах проведения игры в Харькове рассказал директор департамента эксплуатации "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

Фактически в период с 20 по 25 августа на НСК Олимпийский будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса.

Почему Харьков? "Арена Львов" занята – там тоже будет концерт. К тому же у нас в принципе был подписан предварительный договор о том, что ОСК "Металлист" является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей.

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В случае успешного исхода двух матчей против Монако донецкий Шахтер окажется в групповой стадии Лиги чемпионов. С этой стадии начнет свой путь в главном еврокубке чемпион Украины – киевское Динамо.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
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Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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