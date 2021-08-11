Судейский разбор 3-го тура УПЛ. Скандал в матче с Шахтером и спорное пенальти для Динамо

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели проанализировал судейские решения в матчах третьего тура чемпионата Украины

Моменты с участием Траоре и Буяльского - самые спорные в 3-ем туре УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Официальный сайт ФК "Динамо"

Эксперт телеканала Футбол Михаил Метревели специально для Segodnya.ua продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура УПЛ. Все матчи и все спорные моменты 3-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

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Михаил Метревели:

В третьем туре УПЛ общий уровень судейства несколько снизился. Средняя оценка за арбитраж в этом туре упала на 0,1 балл в сравнении с предыдущим (7,4 против 7,5). Так же было показано 30 желтых карточек (4,29 в среднем за игру), что по-прежнему многовато для нашего чемпионата. Для сравнения, во время Евро-2020 было показано 149 предупреждения в 51 игре (2,9 за игру). Отсутствие VAR также повлияло на качество арбитража. Даже не в очень сложной ситуации судьям удалось проморгать чистый пенальти в ворота Александрии в игре против Шахтера. И, наоборот, назначить странный одиннадцатиметровый в ворота Зари в игре с Динамо. Надеемся, что УАФ вернет VAR к следующему туру и качество арбитража улучшится

МЕТАЛЛИСТ-1925 – ЧЕРНОМОРЕЦ

Арбитр – Андрей Коваленко. Для арбитража матч был довольно легкий. Команды играли корректно, без грубых фолов. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

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На 12-й минуте Ткачук проиграл борьбу за мяч Бугаю, после чего схватил его руками и завалил на газон. Арбитр зафиксировал фол, но обошелся без желтой карточки для игрока Металлист-1925. Это слишком либеральное решение. Ткачук не пытался сыграть в мяч и открыто срывал быструю атаку. Стоило показать игроку харьковчан желтую карточку.

На 55-й минуте Фабиньо упал в штрафной после борьбы с Дубко. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Металлиста-1925 сам ударил защитника Черноморца по ноге, после чего упал на газон.

Оценка: 8/10

РУХ – ВЕРЕС

Арбитр – Александр Дердо. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

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На 75-й минуте Климчук пытался прорваться в штрафную и упал после столкновения с Кучеровым. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение.

Контакт между игроками был, но полузащитник Вереса изначально четко сыграл в мяч, после чего за его ногу зацепился футболист Руха. Нарушения не было.

Оценка: 8/10

ДНЕПР-1 – МАРИУПОЛЬ

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Арбитр – Геннадий Серпутько. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

На 14-й минуте Довбик забил гол, но игроки Мариуполя высказывали претензии, что мяч не пересек линию ворот полностью. Арбитр взятие ворот засчитал. Это верное решение. Повторы показали, что Кудрик отбил мяч уже за линией ворот.

На 81-й минуте Драмбаев пошел в опасный подкат против Джурасека. Арбитр показал игроку Мариуполя вторую желтую карточку. Это верное решение. Драмбаев сыграл высокоподнятой ногой, не сыграл в мяч и зацепил игрока Днепр-1.

Оценка: 8/10

ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ

Арбитр – Владимир Новохатний. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды мало фолили, но был тяжелый для оценки эпизод. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

На 88-й минуте Траоре упал в штрафной после борьбы с Бабогло и Дуброй. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. На форварде Шахтера сфолили оба защитника Александрии.

Бабогло тянул Траоре за футболку, чем вывел его из равновесия, а Дубра толкнул игрока Шахтера двумя руками в спину. Арбитр должен был назначать пенальти. Ошибка лишившая Шахтер очков.

Оценка: 6/10

ЗАРЯ – ДИНАМО

Арбитр – Анатолий Абдула. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были три эпизода.

Судьи УПЛ / Фото: FootBoom

На 48-й минуте Кристиан ворвался в штрафную и упал после борьбы с Шапаренко. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Шапаренко изначально сыграл в мяч и лишь потом зацепил ногу соперника. Нарушения не было.

На 70-й минуте Буяльский пробивал по воротам и в штрафной мяч рикошетом от ноги отскочил в руку Имерекову. Арбитр назначил пенальти в ворота Зари и показал Имерекову желтую карточку. Это ошибка.

Рука защитника Зари находилась в естественном положении, мяч попал в нее рикошетом от бедра и расстояние от мяча до руки было минимальным. Это был случайный отскок, среагировать на который у Имерекова не было возможности. Это не игра рукой. Арбитру следовало дать продолжить игру.

На 75-й минуте Кочергин упал в штрафной после подката Сидорчука. Арбитр назначил пенальти в ворота Динамо. Это верное решение. Кочергин грамотно подставился, так что Сидорчук не дотянулся до мяча и ударил игрока Зари по ноге. Были все основания для пенальти.

Оценка: 6,5/10

ВОРСКЛА – ЛЬВОВ

Арбитр – Александр Омельченко. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал. Рассмотреть стоит один эпизод.

На 6-й минуте Степанюк упал перед штрафной после борьбы с Махмутовичем и требовал опасный штрафной. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но борьба была в рамках правил

Оценка: 8/10

ДЕСНА – ИНГУЛЕЦ

Арбитр – Роман Блавацкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли грубо и много фолили. VAR на матче не работал. Ключевыми для арбитража были два эпизода.

На 45-й минуте Шарай упал перед штрафной после борьбы с Домбровским, у которого была желтая карточка. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Была обычная борьба корпус в корпус. Игрок Десны не нарушал правила.

На 69-й минуте Салем в подкате сзади врезался в ноги Будковскому. Арбитр зафиксировал фол, но не показал игроку Ингульца желтую карточку, которая стала бы второй. Арбитр откровенно простил Салема. Это был грубый подкат, который должен был наказываться желтой карточкой.

Оценка: 8/10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ