Клубный ЧМ 2025 года могут провести в Северной Америке по новому формату

ФИФА планирует провести клубный чемпионат мира 2025 года в Северной Америке. Ожидается, что в турнире примут участие 24 клуба. Они будут разделены на восемь групп по три. Победители каждого пула выходят в четвертьфинал.

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Квоты для участников планируется выделить следующим образом:

Восемь команд из Лиги чемпионов (Европа)

Шесть команд из Кубка Либертадорес (Южная Америка)

Три команды Лиги чемпионов (Северная Америка и Центральная Америка)

Три команды из Лиги чемпионов (Азия)

Три команды из Лиги чемпионов (Африка)

Победитель Лиги чемпионов (Океания)

Турнир будет рассматриваться как тестовое мероприятие перед ЧМ-2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике, сообщает Daily Mail, ссылаясь на Sports Agenda.

Новый формат клубного ЧМ должен был стартовать этим летом в Китае, но в связи с пандемией было решено оставить прежний формат. Следующий турнир пройдет в Японии в конце 2021 года.

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