Клубний ЧС 2025 року можуть провести в Північній Америці за новим форматом

ФІФА планує провести клубний чемпіонат світу 2025 року в Північній Америці. Очікується, що в турнірі візьмуть участь 24 клуби. Вони будуть розділені на вісім груп по три. Переможці кожного пулу виходять до чвертьфіналу.

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Квоти для учасників планується виділити наступним чином:

Вісім команд з Ліги чемпіонів (Європа)

Шість команд з Кубка Лібертадорес (Південна Америка)

Три команди Ліги чемпіонів (Північна Америка і Центральна Америка)

Три команди з Ліги чемпіонів (Азія)

Три команди з Ліги чемпіонів (Африка)

Переможець Ліги чемпіонів (Океанія)

Турнір розглядатиметься як тестовий захід перед ЧС-2026, який пройде в Канаді, США та Мексиці, повідомляє Daily Mail, посилаючись на Sports Agenda.

Новий формат клубного ЧС повинен був стартувати цього літа в Китаї, але в зв'язку з пандемією було вирішено залишити колишній формат. Наступний турнір пройде в Японії в кінці 2021 року.

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