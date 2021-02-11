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"Бавария" – сильнейший клуб в мире! Не устояли даже "тигры"

11 февраля, 21:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ханс-Дитер Флик привел команду уже к пятому трофею

Немецкая "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира и завоевала звание сильнейшей команды на планете. Единственный и победный гол на 59-й минуте забил французский полузащитник Бенжамен Павар. Мы вели онлайн матча "Бавария" – "Тигрес" с описанием всех ключевых моментов.

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Отметим, что еще в первом тайме при ничейном счете гол немцев был отменен после использования системы VAR.

Третье место на турнире завоевал египетский "Аль-Ахли", обыгравший в утешительном финале бразильский "Палмейрас". Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти египтяне оказались точнее 3:2.

"Бавария" в четвертый раз становится лучшей командой мира. Трижды мюнхенцы выигрывали клубный ЧМ и еще раз поднимали над головой Межконтинентальный кубок.

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Вместе с тем "Бавария" завоевала пятый трофей под руководством Ханса-Дитера Флика, который возглавил команду по ходу прошлого сезона. Ранее Флик привел команду к победе в чемпионате, Кубке Германии, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов:

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Бавария Тигрес Мексика клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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