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"Бавария" – "Тигрес": онлайн-трансляция финала клубного чемпионата мира

Четверг, 11 февраля

Бавария

20:00

УАНЛ Тигрес

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В четверг, 11 февраля, в катарском Эр-Райяне на "Эдьюкейшн Сити Стэдиум" проходит финальный матч клубного чемпионата мира по футболу между немецкой "Баварией" и сенсацией этого турнира – мексиканским "Тигресом". Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийную трансляцию противостояния.

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"БАВАРИЯ" – "ТИГРЕС"

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Напомним, в 1/2 финала клубного чемпионата мира "Бавария" обыграла 2:0 египетский "Аль-Ахли" благодаря дублю Роберта Левандовски.

В свою очередь, "Тигрес" на пути в финал неожиданно одолел бразильский "Палмейрас" 1:0. Победу мексиканцам принес гол экс-игрока сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Интересно, что никогда еще представитель Северной Америки не выступал в финале клубного мундиаля.

"БАВАРИЯ" – "ТИГРЕС":
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Безоговорочным фаворитом матча аналитики называют "Баварию". На ее победу в основное время установлен коэффициент 1.20, на ничью – 7.50, на победу "Тигреса" – 14.50. Исходя из этих коэффициентов, вероятность исходов по итогам 90 минут следующая: выигрыш "Баварии" – 80%, ничья – 13%, выигрыш "Тигреса" – 7%.

Что касается котировок на выигрыш трофея с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то на "Баварию" можно сделать ставку с коэффициентом 1.12 (87%), а на "Тигрес" – 7.20 (13%).

Наиболее вероятными результатами матча аналитики называют 2:0 и 3:0 в пользу "Баварии".

"БАВАРИЯ" – "ТИГРЕС":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире финальный матч клубного чемпионата мира в четверг, 11 февраля, начиная с 20:00, покажет канал UA:Перший, доступный на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Бавария" выиграла ЛЧ-2020

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онлайн Бавария Тигрес Мексика клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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