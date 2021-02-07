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Сюрприз! Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

7 февраля, 22:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В главный матч шагнули мексиканцы, а их соперник определится в понедельник вечером

В воскресенье вечером в Катаре прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира. Завершился он неожиданной победой мексиканского "Тигреса" над бразильским "Палмейрасом" со счетом 1:0. Ранее "Тигрес" обыграл корейский "Ульсан" в четвертьфинале ЧМ.

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Фаворитом противостояния в Аль-Райяне считались чемпионы Южной Америки. Коэффициент на их победу был 2.20, на представителя Северной Америки – 3.10. Однако мексиканская команда превзошла ожидания и выиграла благодаря голу француза Андре-Пьера Жиньяка с пенальти на 54-й минуте.

Никогда еще представитель Северной Америки не выступал в финале клубного мундиаля. Героем же команды вновь стал французский форвард, серебряный призер Евро-2016, который хорошо себя чувствует в Мексике, выступая там с 2015 года. "Тигры" разделили свою радость с болельщиками на трибунах, которые нашли возможность приехать в Катар в такое непростое время.

Во втором полуфинале в понедельник немецкая "Бавария" сыграет с египетским "Аль-Ахли".

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Неделю назад бывший "горняк" Луис Адриано выиграл Кубок Либертадорес.

Вспомним, как "Бавария" обыграла "Локомотив" в последнем матче в Лиге чемпионов:

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футбол Палмейрас Тигрес Мексика клубный чемпионат мира
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