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"Бавария" – "Аль-Ахли": где и когда смотреть полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

8 февраля, 15:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Второй участник решающего поединка определится в понедельник вечером

Клубный футбольный "мундиаль" подходит к завершению. Сегодня станет известен второй финалист. Накануне же в первом полуфинале мексиканский "Тигрес" обыграл бразильский "Палмейрас" со счетом 1:0. Вторую путевку разыграют немецкая "Бавария" и египетский "Аль-Ахли".

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Встреча в Катаре начнется в 20:00 по киевскому времени. На украинском телевидении в прямом эфире ее покажет UA:Перший. Старт трансляции запланирован на 19:50.

Кстати, именно на этом турнире на международном уровне ФИФА впервые футбольный матч мужчин судила полностью женская бригада.

Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают мюнхенскую команду. Коэффициент на успех победителя Лиги чемпионов в основное время составляет всего 1.10. На сенсационной победе египтян можно обогатиться в 22 раза, на ничью дают 10.50.

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Смотрите, как "Бавария" обыграла "Зальцбург" в Лиге чемпионов:

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Катар футбол Бавария где смотреть Аль-Ахли клубный чемпионат мира
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