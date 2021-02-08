Левандовски вывел "Баварию" в финал клубного чемпионата мира

Во втором полуфинальном матче турнира сенсации не произошло

Немецкая "Бавария" обыграла египетский "Аль-Ахли" в полуфинальном матче клубного чемпионата мира и вышла в финал. Счет в матче на 17-й минуте открыл Роберт Левандовски.

Реклама

Читайте также: LOVEхаки для влюбленных: все смогу для тебя

Мюнхенцы владели подавляющим преимуществом на протяжении всей встречи, однако увеличить свое преимущество смогли только перед самым финальным свистком – дубль оформил польский нападающий.

Ранее первым финалистом стал мексиканский "Тигрес", обыгравший "Палмейрас" благодаря голу экс-игрока сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка. Финальный поединок состоится 11 февраля. А "Палмейрас" и "Аль-Ахли" встретятся в матче за третье место.

В тренде Огонь и лед: Пекин представил олимпийский факел

Кстати, ранее мы писали, что впервые в мире футбольный матч мужчин судила полностью женская бригада. Арбитры из Бразилии работали на игре клубного чемпионата в Катаре.

Реклама

Смотрите, как "Бавария" обыграла "Локомотив" в последнем матче в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама