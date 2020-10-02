Кличко на третьи сутки после матча поздравил "Динамо" с победой над "Гентом"

Теперь Киев в ожидании Месси и Роналду

Мэр Киева Виталий Кличко на третьи сутки после вторничного матча поздравил "Динамо" с победой над "Гентом" 3:0 и выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

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Поздравление Виталия Кличко опубликовал его Telegram.

"Хочу поздравить нашу любимую команду "Динамо" Киев с возвращением в групповой раунд сильнейшего клубного турнира – Лиги Чемпионов УЕФА. Ребята в яркой игре одолели бельгийский "Гент" и подарили нам массу эмоций. И теперь, после четырехлетнего перерыва, нас ожидают матчи "Динамо" с грандами европейского футбола. Конечно, соперники – серьезные. Но и наша команда – с традициями, которые берут свое начало в середине прошлого века. Поэтому, я поздравляю "Динамо" и болею за "Динамо"!" – говорится в поздравлении от Виталия Кличко

Виталий Кличко / Фото: Telegram Кличко

Отметим, что накануне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Таким образом, помимо Сергея Реброва, в Киев приедут лучшие футболисты современности – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" 3:0

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге чемпионов

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