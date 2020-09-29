"Динамо" разгромило "Гент" в ответном матче и вышло в групповой раунд Лиги чемпионов

Спустя пять лет Украина снова будет иметь две команды в групповом этапе Лиги чемпионов! В ответном матче плей-офф раунда квалификации киевское "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" и завоевало путевку в основную сетку. Мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Гент" с подробным описанием всех ключевых моментов и видеоповторами голов.

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В первой встрече неделю назад "Динамо" на выезде одержало победу со счетом 2:1, поэтому дома подопечным Мирчи Луческу нужно было просто не проиграть. Но хозяева поля не стали рисковать, играя на удержание, и с первых минут встречи продемонстрировали: их цель – Лига чемпионов.

На девятой минуте у киевлян прошла красивая комбинация с участием Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Первый получил мяч в штрафной, протянул до бровки и сделал прострел во вратарскую, а второй красивым ударом пяткой переправил мяч в сетку.

В отличие от предыдущих матчей, после забитого мяча "Динамо" не закрылось на своей половине поля и продолжило атаковать. Практически сразу активность в атаке могла принести свои плоды, но после дальнего выстрела в исполнении Шапаренко гостей спасла штанга. В это же время бельгийцы после ошибки защиты киевлян имели прекрасный шанс сравнять счет и переломить ход поединка, но свои ворота спас Георгий Бущан.

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А затем произошел ключевой момент матча. После прострела с правого фланга Игорь Пластун пытался выбить мяч подальше, но тот срикошетил от головы защитника в руку. Арбитр не раздумывая указал на 11-метровую отметку. Приговор безукоризненно исполнил Карлос де Пена и фактически похоронил шансы гостей.

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Киевляне могли добить соперника еще до перерыва, когда арбитр назначил еще один пенальти после фола на Супряге, однако после использования системы VAR рефери изменил свое решение, зафиксировав у Влада офсайд во время развития атаки.

Тем не менее, сразу после перерыва 11-метровый в ворота "Гента" все же был назначен. Снова нарушили правила против Супряги, но в этот раз пробивал не де Пена, а Жерсон Родгригес, но также результативно.

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Забив третий мяч, киевляне сбавили обороты и позволили сопернику создать несколько опасных моментов и даже забить гол – отличился Пластун, но сделал это из офсайда. Однако этого было мало, чтобы испортить праздник столичным болельщикам.

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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