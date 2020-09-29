"Динамо" разгромило "Гент" в ответном матче и вышло в групповой раунд Лиги чемпионов

Спустя пять лет Украина снова будет иметь две команды в групповом этапе Лиги чемпионов! В ответном матче плей-офф раунда квалификации киевское "Динамо" разгромило бельгийский "Гент" и завоевало путевку в основную сетку. Мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Гент" с подробным описанием всех ключевых моментов и видеоповторами голов.
В первой встрече неделю назад "Динамо" на выезде одержало победу со счетом 2:1, поэтому дома подопечным Мирчи Луческу нужно было просто не проиграть. Но хозяева поля не стали рисковать, играя на удержание, и с первых минут встречи продемонстрировали: их цель – Лига чемпионов.
На девятой минуте у киевлян прошла красивая комбинация с участием Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Первый получил мяч в штрафной, протянул до бровки и сделал прострел во вратарскую, а второй красивым ударом пяткой переправил мяч в сетку.
В отличие от предыдущих матчей, после забитого мяча "Динамо" не закрылось на своей половине поля и продолжило атаковать. Практически сразу активность в атаке могла принести свои плоды, но после дальнего выстрела в исполнении Шапаренко гостей спасла штанга. В это же время бельгийцы после ошибки защиты киевлян имели прекрасный шанс сравнять счет и переломить ход поединка, но свои ворота спас Георгий Бущан.
А затем произошел ключевой момент матча. После прострела с правого фланга Игорь Пластун пытался выбить мяч подальше, но тот срикошетил от головы защитника в руку. Арбитр не раздумывая указал на 11-метровую отметку. Приговор безукоризненно исполнил Карлос де Пена и фактически похоронил шансы гостей.
Киевляне могли добить соперника еще до перерыва, когда арбитр назначил еще один пенальти после фола на Супряге, однако после использования системы VAR рефери изменил свое решение, зафиксировав у Влада офсайд во время развития атаки.
Тем не менее, сразу после перерыва 11-метровый в ворота "Гента" все же был назначен. Снова нарушили правила против Супряги, но в этот раз пробивал не де Пена, а Жерсон Родгригес, но также результативно.
Забив третий мяч, киевляне сбавили обороты и позволили сопернику создать несколько опасных моментов и даже забить гол – отличился Пластун, но сделал это из офсайда. Однако этого было мало, чтобы испортить праздник столичным болельщикам.
Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов
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