Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"

20-летний форвард останется в "Динамо" для матчей с "Барселоной" и "Ювентусом" в Лиге чемпионов

Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался продавать в итальянскую "Болонью" форварда своего клуба Владислава Супрягу. Ранее сообщалось, что "Болонья" предлагала киевлянам за Супрягу 12 млн евро.

Реклама

Игоря Суркиса цитирует "ТаТоТаке".

"Я скажу четко – Супряга не продается. Не слушайте Михайловича (тренера "Болоньи"), агентов, полуаферистов и других людей, у которых нет информации по этому вопросу. "Динамо" не получало официальных запросов ни по Супряге, ни по Миколенко, ни по Цыганкову. А даже если бы и получило, я бы сделал все, чтобы удержать Супрягу. Он нужен нам для решения серьезных задач", – заявил Игорь Суркис

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что накануне киевский клуб получил соперников по групповому раунду Лиги чемпионов: "Динамо" сыграет с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

Реклама

При этом перед Лигой чемпионов "Динамо" продлило контракты со своими лидерами. 5-летние соглашения с клубом подписали Шапаренко и Миколенко.

Также мы сообщали, что "Динамо" усилится полузащитником из Англии. Для румына Мирчи Луческу намерены арендовать его же соотечественника Тудора Белуце из "Брайтона".

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" на пути в групповой раунд Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама