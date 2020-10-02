Стало понятно, кто уйдет из "Динамо": команда сфотографировалась без трех игроков

В Лиге чемпионов в составе киевлян, помимо травмированного Бурды, мы не увидим Гармаша и Соля

"Динамо" провело командную фотосессию перед стартом в групповом турнире Лиги чемпионов, где киевляне сыграют с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Примечательно, что в этом мероприятии не участвовало три игрока "бело-синих" – Фран Соль, Денис Гармаш и Никита Бурда. Все они отсутствуют на командном фото.

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Из этого можно сделать вывод, что всех троих в групповом турнире Лиги чемпионов мы не увидим. Но если в случае с Бурдой причиной является травма, то два других, судя по всему, таки покинут "Динамо" до закрытия трансферного окна, перебравшись в другие клубы.

"Динамо" Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Как мы писали ранее, Гармаш вернулся из Турции в лагерь "Динамо", однако не входит в планы Мирчи Луческу. Скандальному полузащитнику подыскивают новую команду.

Что касается испанского нападающего Соля, то, по последним данным, "Динамо" договорилось о переходе Франа в "Тенерифе". Клубу Сегунды осталось решить вопрос с зарплатой самого футболиста, в Киеве получающего порядка миллиона евро в год.

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