Как декабристка. Жена игрока Динамо ездит за ним на все матчи

В среду, 20 октября, киевское Динамо на выезде сыграет матч Лиги чемпионов против Барселоны. Сегодня киевляне вылетели на игру в столицу Каталонии.
Там их уже дожидается жена защитника команды Александра Тымчика.
"Ну привет, Барселона", – такой пост в Instagram опубликовала Карина.
Далее по теме
Надо сказать, что две недели назад подобное сообщение было из Мюнхена, где Динамо играло с Баварией.
Александр и Карина поженились весной этого года. И, похоже, молодая супруга пока опасается отпускать самого мужа за рубеж.
Матч Барселона – Динамо начнется в 19:45. У каталонцев пока два поражения, у нас – ничья и поражение.
Читайте также:
- Боюсь выставлять обычные фото: украинскую красотку удивили фанаты
- Волейболистку критиковали за откровенные фото, а она назло сняла с себя все
- Полуголая Анжелика Терлюга с медалью Олимпиады: горячие фото каратистки
- Даша, это ты Мисс Украина Вселенная! Белодед затмила победительницу
- В купальнике вылезла на пальму: украинскую спортсменку сравнили с обезьянкой
- В пять утра! Жене динамовца захотелось успеть кое-что еще до родов