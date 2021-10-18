Как декабристка. Жена игрока Динамо ездит за ним на все матчи

Супруга защитника Динамо Александра Тымчика ездит за игроком на гостевые матчи Лиги чемпионов. После Мюнхена, Карина прилетела в Барселону

Александр и Карина поженились в этом году

В среду, 20 октября, киевское Динамо на выезде сыграет матч Лиги чемпионов против Барселоны. Сегодня киевляне вылетели на игру в столицу Каталонии.

Там их уже дожидается жена защитника команды Александра Тымчика.

Реклама

"Ну привет, Барселона", – такой пост в Instagram опубликовала Карина.

Надо сказать, что две недели назад подобное сообщение было из Мюнхена, где Динамо играло с Баварией.

Реклама

Александр и Карина поженились весной этого года. И, похоже, молодая супруга пока опасается отпускать самого мужа за рубеж.

Реклама

Матч Барселона – Динамо начнется в 19:45. У каталонцев пока два поражения, у нас – ничья и поражение.