Луческу помиловал Супрягу! Барселоне должно быть страшно

Динамо отправилось на матч Лиги чемпионов против Барселоны. В состав киевлян попал форвард, игрой которого Луческу был недоволен в матче со Львовом

Мирча Луческу остался недоволен игрой Владислава Супряги / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

За двое суток до матча с Барселоной киевское Динамо вылетело в столицу Каталонии. В состав вошел и форвард Владислав Супряга.

В субботнем матче против Львова Супряга был заменен еще в первом тайме. Мирча Луческу был очень злой на игрока.

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"Замена – для него это возможность подумать. Он не забил гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен понимать, что профессиональный футбол это и характер", – негодовал после игры тренер.

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Но Луческу оказался отходчивым и помиловал Супрягу.

Состав Динамо на матч с Барселоной:

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вратари: Бойко, Бущан

Бойко, Бущан защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный

Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо

Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес

Матч Барселона – Динамо пройдет 20 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Начало в 19:45.