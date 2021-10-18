Луческу помиловал Супрягу! Барселоне должно быть страшно

За двое суток до матча с Барселоной киевское Динамо вылетело в столицу Каталонии. В состав вошел и форвард Владислав Супряга.
В субботнем матче против Львова Супряга был заменен еще в первом тайме. Мирча Луческу был очень злой на игрока.
"Замена – для него это возможность подумать. Он не забил гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен понимать, что профессиональный футбол это и характер", – негодовал после игры тренер.
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Но Луческу оказался отходчивым и помиловал Супрягу.
Состав Динамо на матч с Барселоной:
- вратари: Бойко, Бущан
- защитники: Сирота, Шабанов, Кендзера, Тимчик, Миколенко, Забарный
- полузащитники: Буяльский, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньйо
- нападающие: Шкурин, Супряга, Рамирес
Матч Барселона – Динамо пройдет 20 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Начало в 19:45.