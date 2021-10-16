Полуголая Анжелика Терлюга с медалью Олимпиады: горячие фото каратистки

Одесситка Анжелика Терлюга, ставшая серебряной призершей Олимпиады в Токио, побаловала поклонников соблазнительной фотосессией

Серебряная медалистка Олимпиады Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

29-летняя Анжелика Терлюга опубликовала всего два фото в Instagram. Зато какие!

Каратистка, сменив кимоно на купальник, похвасталась стройными ножками на шпильках.

При этом на шее у девушки красуется добытая ею в Токио серебряная олимпийская награда.

"Будьте героями вашей жизни, а не жертвами", – так подписала соблазнительные снимки Анжелика.

А ведь совсем недавно Анжелика Терлюга, после Олимпиады сыгравшая свадьбу с тренером по карате Владимиром Зарецким, жаловалась, что во время медового месяца на Мальдивах отъела животик. Глядя на свежие фото, разве скажешь, что у спортсменки есть проблемы с лишним весом?