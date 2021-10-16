Полуголая Анжелика Терлюга с медалью Олимпиады: горячие фото каратистки

29-летняя Анжелика Терлюга опубликовала всего два фото в Instagram. Зато какие!
Каратистка, сменив кимоно на купальник, похвасталась стройными ножками на шпильках.
При этом на шее у девушки красуется добытая ею в Токио серебряная олимпийская награда.
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"Будьте героями вашей жизни, а не жертвами", – так подписала соблазнительные снимки Анжелика.
А ведь совсем недавно Анжелика Терлюга, после Олимпиады сыгравшая свадьбу с тренером по карате Владимиром Зарецким, жаловалась, что во время медового месяца на Мальдивах отъела животик. Глядя на свежие фото, разве скажешь, что у спортсменки есть проблемы с лишним весом?
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