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Полуголая Анжелика Терлюга с медалью Олимпиады: горячие фото каратистки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 октября, 18:43
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Одесситка Анжелика Терлюга, ставшая серебряной призершей Олимпиады в Токио, побаловала поклонников соблазнительной фотосессией
Серебряная медалистка Олимпиады Анжелика Терлюга
Серебряная медалистка Олимпиады Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

29-летняя Анжелика Терлюга опубликовала всего два фото в Instagram. Зато какие!

Каратистка, сменив кимоно на купальник, похвасталась стройными ножками на шпильках.

При этом на шее у девушки красуется добытая ею в Токио серебряная олимпийская награда.

"Будьте героями вашей жизни, а не жертвами", – так подписала соблазнительные снимки Анжелика.

А ведь совсем недавно Анжелика Терлюга, после Олимпиады сыгравшая свадьбу с тренером по карате Владимиром Зарецким, жаловалась, что во время медового месяца на Мальдивах отъела животик. Глядя на свежие фото, разве скажешь, что у спортсменки есть проблемы с лишним весом?

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