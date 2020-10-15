И зачем им Роналду? Обзор разгромной победы Португалии над шведами (видео)

Даже в отсутствие Криштиану португальцы "уничтожили" на своем поле скандинавов

Сборная Португалии в матче четвертого тура Лиги наций в Лиссабоне разгромила Португалию 3:0. Действующим чемпионам Европы не помешало даже отсутствие в составе их суперзвезды Криштиану Роналду, у которого был обнаружен коронавирус перед игрой со скандинавами.

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Напомним, из-за положительного теста на COVID-19 Роналду не приедет в Киев с "Ювентусом" на матч Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится 20 октября.

Обзор матча Португалия – Швеция (3:0)

Португалия – Швеция – 3:0

Голы: Бернарду Силва, 21, Диогу Жота, 44, 72

Португалия: Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Бернарду Силва (Андре Силва, 75), Данилу Перейра, Диогу Жота (Рафа Силва, 88), Вильям Карвалью (Моутинью, 80), Жоау Феликс (Поденсе, 75), Бруну Фернандеш (Саншеш, 88), Геррейру

Швеция: Ольсен, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг (Йоханссон, 54), Янссон, Классон, Экдаль, Ольссон, Кулусевски (Ларссон, 88), Квайсон (Исак, 62), Берг (Ольссон, 88)

Предупреждения: Диогу Жота, Бруну Фернандеш – Экдаль, Ольссон, Янссон, Берг

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Диогу Жота / Фото: Reuters

Статистика матча Португалия – Швеция (3:0)

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Отметим, что в параллельном матче группы А3 Лиги наций Франция обыграла в Загребе Хорватию 2:1. За два тура до финиша у французов и португальцев по 10 очков, но благодаря лучшей разнице мячей лидирует сборная Роналду. Поединок за первое место в этом квартете между Португалией и Францией состоится 14 ноября.

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Турнирная таблица группы А3

Смотрите, как Франция обыграла Хорватию

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