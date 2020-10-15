Франция снова обыграла Хорватию: видео голов и обзор матча

Победу чемпионам мира в Загребе со счетом 2:1 принесли голы Гризманна и Мбаппе - смотрите лучшие моменты поединка

Недавние крушители сборной Украины французы в очередной раз доказали, что они сильнее хорватов. В матче Лиги наций, состоявшемся накануне в Загребе, команда Дешама обыграла балканцев со счетом 2:1 благодаря голам своих суперзвезд Гризманна и Мбаппе.

Реклама

Напомним, Франция обыграла Хорватию 4:2 в финале ЧМ-2018. А не далее как в сентябре с таким же счетом одолела Модрича и компанию в Лиге наций под Парижем. И вот – очередное доказательство превосходства "Ле бле" над хорватами.

Обзор матча Хорватия – Франция (1:2)

Хорватия – Франция – 1:2

Голы: Влашич, 64 – Гризманн, 8, Мбаппе, 79

Хорватия: Ливакович – Уремович, Ловрен, Вида, Баришич – Бадель (Ковачич, 46), Модрич – Пашалич (Брекало, 46), Влашич (Крамарич, 80), Перишич (Брадарич, 78) – Петкович (Будимир, 61)

Франция: Льорис – Менди, Варан, Ленгле, Динь (Эрнандес, 83) – Толиссо (Камавинга, 63), Нзонзи, Рабио (Погба, 74) – Гризманн (Жиру, 83) – Мбаппе, Мартиаль (Коман, 63)

Предупреждения: Влашич, Уремович, Ловрен – Динь, Погба

Реклама

Статистика матча Хорватия – Франция (1:2)

Реклама

Мбаппе, матч Хорватия – Франция / Фото: Reuters

Читайте также: Англия сенсационно проиграла Дании на "Уэмбли": видео гола и обзор матча

Благодаря победе над Хорватией 2:1, французы продолжают идти в своей группе Лиги наций вровень с Португалией, уступая ей по разнице забитых и пропущенных мячей. Решающий матч Португалия – Франция состоится 14 ноября.

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама