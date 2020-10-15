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Франция снова обыграла Хорватию: видео голов и обзор матча

15 октября, 07:58

Олег Люлька Олег Люлька

Победу чемпионам мира в Загребе со счетом 2:1 принесли голы Гризманна и Мбаппе - смотрите лучшие моменты поединка

Недавние крушители сборной Украины французы в очередной раз доказали, что они сильнее хорватов. В матче Лиги наций, состоявшемся накануне в Загребе, команда Дешама обыграла балканцев со счетом 2:1 благодаря голам своих суперзвезд Гризманна и Мбаппе.

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Напомним, Франция обыграла Хорватию 4:2 в финале ЧМ-2018. А не далее как в сентябре с таким же счетом одолела Модрича и компанию в Лиге наций под Парижем. И вот – очередное доказательство превосходства "Ле бле" над хорватами.

Обзор матча Хорватия – Франция (1:2)

Хорватия – Франция – 1:2
Голы: Влашич, 64 – Гризманн, 8, Мбаппе, 79
Хорватия: Ливакович – Уремович, Ловрен, Вида, Баришич – Бадель (Ковачич, 46), Модрич – Пашалич (Брекало, 46), Влашич (Крамарич, 80), Перишич (Брадарич, 78) – Петкович (Будимир, 61)
Франция: Льорис – Менди, Варан, Ленгле, Динь (Эрнандес, 83) – Толиссо (Камавинга, 63), Нзонзи, Рабио (Погба, 74) – Гризманн (Жиру, 83) – Мбаппе, Мартиаль (Коман, 63)
Предупреждения: Влашич, Уремович, Ловрен – Динь, Погба

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Статистика матча Хорватия – Франция (1:2)

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Мбаппе, матч Хорватия – Франция

Мбаппе, матч Хорватия – Франция / Фото: Reuters

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Благодаря победе над Хорватией 2:1, французы продолжают идти в своей группе Лиги наций вровень с Португалией, уступая ей по разнице забитых и пропущенных мячей. Решающий матч Португалия – Франция состоится 14 ноября.

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видео голов сборная Хорватии сборная Франции Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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