Англия сенсационно проиграла Дании на "Уэмбли": видео гола и обзор матча

Главной сенсацией вечера среды в Лиге наций стало домашнее поражение Англии от Дании 0:1 на "Уэмбли". Его виновниками стали двое персонажей. Первый – капитан "МЮ" Магуайр, который уже на 31-й минуте оставил хозяев поля в меньшинстве, получив красную карточку.

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Второй виновник – судья матча испанец Хесус Хиль, который через три минуты после удаления Магуайра добил родоначальников футбола, назначив очень спорный пенальти в их ворота после минимального касания одноклубника Зинченко по "МанСити" Уокера в своей штрафной площадке к датчанину Дилейни.

Судьбоносный 11-метровый реализовал самый дорогой игрок сборной Дании Эриксен, для которого этот матч был сотым за национальную команду.

Обзор матча Англия – Дания (0:1)

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Видео пенальти и гола Эриксена

Видео удаления Магуайра

Англия – Дания – 0:1

Гол: Эриксен, 35 (пенальти)

Англия: Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рашфорд (Кэлверт-Льюин, 72)

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74)

Предупреждения: Магуайр, Хендерсон, Филлипс – Кристенсен, Хейбьерг

Удаление: Магуайр, 31 (второе предупреждение)

"Это особенное чувство – сыграть 100 матчей за сборную Дании и обыграть Англию на "Уэмбли". Перед матчем я знал, что мы не делали этого последние 37 лет. Так что стоять здесь в качестве победителей – это необычно, – признался лидер датчан Кристиан Эриксен. – Что касается исполнения 11-метрового, то, как я сказал вратарю англичан Пикфорду после игры, последние восемь из десяти пенальти я пробивал в угол ворот, поэтому мне пришлось немного это изменить. Я с самого начала знал, что буду бить в центр"

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Гарри Кейн / Фото: Reuters

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Статистика матча Англия – Дания (0:1)

После поражения от Дании Англия скатилась с первого на третье место в своей группе элитного дивизиона Лиги наций. А возглавила квартет Бельгия, одолевшая на выезде Исландию 2:1.

Напомним, схлопотавшего в матче с Данией красную карточку Магуайра недавно собирались исключить из сборной Англии за драку с греческими полицейскими во время отпуска, но затем все-таки оставили в составе национальной команды – что называется, на свою голову...

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