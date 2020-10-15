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Ничья в пользу Польши: обзор матча Италия – Нидерланды в Лиге наций

15 октября, 08:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты центрального матча среды в Лиге наций

Сборные Италии и Нидерландов поделили очки в матче четвертого тура Лиги наций. Команды обменялись голами еще в начале первого тайма – на гол Лоренцо Пеллегрини гости ответили точным выстрелом Донни ван де Бека. Мы проводили подробный онлайн матча Италия – Нидерланды.

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В последний раз нидерландцы обыгрывали итальянцев еще в 2008 году на чемпионате Европы. После этого команды провели между собой семь матчей, с учетом вчерашнего, и три из них завершились в пользу итальянцев.

Осечкой команд воспользовалась Польша, которая в параллельном матче обыграла Боснию (3:0) и вышла на первое место в группе А1. Италия опустилась на вторую строчку, а Нидерланды, игравшие в прошлом розыгрыше турнира в финале, занимают третью строчку. Правда, от первого места их отделяет всего два балла.

Италия – Нидерланды – 1:1
Голы: Пеллегрини (16) – 25 ван де Бек (25)

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Италия: Доннарумма, Спинаццола, Д`Амброзио, Кьеллини, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини (Флоренци, 72), Верратти (Локателли, 56), Кьеза (Кин, 55), Иммобиле.

Нидерланды: Силлессен, Хатебур, ван Дейк, Аке, Блинд (Велтман, 77), де Йонг, ван де Бек, Вейналдум, де Врей, де Йонг, Депай (Бабел, 90).

Предупреждения: Верратти (23), Д`Амброзио (80), Кин (90).

Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная Италии сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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