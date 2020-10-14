Лига наций: расписание, трансляции и результаты матчей среды, 14 октября

В среду, 14 октября, закрывается неделя сборных в Лиге наций. В этот день проходят сразу 20 матчей в различных дивизионах турнира, среди которых Италия – Нидерланды и Хорватия – Франция. Ниже – расписание всех игр, котировки букмекеров, обновляющиеся результаты и турнирные таблицы групп.

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Кстати, трансляции матчей доступны на сервисе OLL.TV.

Отметим, что после сегодняшних матчей Лига наций берет паузу до середины ноября, когда состоятся два заключительных тура.

Напомним, накануне сборная Украины обыграла Испанию 1:0, порадовав болельщиков после трех кряду поражений.

Лига наций УЕФА. 4-й тур. Среда, 14 октября

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Группа A1

21:45 Италия – Нидерланды

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.10 – 3.25 – 3.75

21:45 Польша – Босния и Герцеговина

Букмекеры: 1.85 – 3.45 – 4.50

Группа A2

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21:45 Англия – Дания

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.70 – 3.80 – 5.00

21:45 Исландия – Бельгия

Букмекеры: 12.00 – 5.50 – 1.27

Группа A3

21:45 Хорватия – Франция

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 4.00 – 3.50 – 1.95

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21:45 Португалия – Швеция

Букмекеры: 1.65 – 3.75 – 5.60

Группа B1

21:45 Норвегия – Северная Ирландия

Букмекеры: 1.45 – 4.35 – 7.40

21:45 Румыния – Австрия

Букмекеры: 4.40 – 3.35 – 1.90

Группа B2

21:45 Шотландия – Чехия

Букмекеры: 3.28 – 3.28 – 2.29

21:45 Словакия – Израиль

Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.60

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Группа B3

21:45 Россия – Венгрия

Букмекеры: 1.62 – 4.15 – 6.00

21:45 Турция – Сербия

Букмекеры: 2.50 – 3.30 – 2.85

Группа B4

19:00 Финляндия – Ирландия

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.55 – 2.90 – 3.20

21:45 Болгария – Уэльс

Букмекеры: 3.95 – 2.90 – 2.20

Группа C2

21:45 Эстония – Армения

Букмекеры: 3.90 – 3.15 – 2.10

21:45 Северная Македония – Грузия

Букмекеры: 2.40 – 3.05 – 3.25

Группа C3

21:45 Греция – Косово

Букмекеры: 1.60 – 3.70 – 6.30

21:45 Молдова – Словения

Букмекеры: 8.20 – 3.50 – 1.55

Группа C4

19:00 Литва – Албания

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4.10 – 3.00 – 2.10

21:45 Беларусь – Казахстан

Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 4.15

Смотрите, как Украина накануне обыграла Испанию

Все подробности в спецтеме Лига наций

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