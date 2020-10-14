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Италия – Нидерланды: анонс и прогноз матча от футбольного комментатора

14 октября, 15:01

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов считает, что итальянцы - однозначные фавориты встречи

Сборные Италии и Нидерландов встретятся сегодня в Бергамо в 4-м туре Лиги наций. Чуть больше месяца назад итальянцы на выезде минимально победили. Новая встреча начнется в 21:45, мы проводим онлайн матча Италия – Нидерланды, а в ожидании поединка предлагаем анонс и прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Обе сборные, которые отлично провели прошлый год и были бы одними из главных фаворитов на чемпионство на Евро, в 2020 году изрядно лихорадит. В первой их встрече итальянцы победили минимально (1:0), уже в октябре они громили Молдову в спарринге (6:0), однако ничьи с Боснией и Герцеговиной (1:1) и Польшей (0:0) откровенно настораживают.

Складывается впечатление, что у Роберто Манчини слишком большой выбор исполнителей, что мешает ему стабилизировать и сбалансировать состав. Все же 33 вызванных футболиста кажутся перебором. Из ощутимых потерь – серьезная травма Николо Бареллы, которого алленаторе видел в основе, но он снова выбыл на длительное время.

"Оранье" начали 2020 год еще хуже. Лишившись главного тренера Рональда Кумана и получив ему на смену временщика без опыта, голландцы минимально обыграли поляков (1:0), дважды с таким счетом проиграли – Италии и Мексике, а накануне расписали "нулевку" с Боснией.

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Отсутствие Матейса Де Лигта – единственная ощутимая недостача. Все лидеры в строю, новичков минимум, большинство имеющихся футболистов провели по несколько десятков матчей за сборную каждый.

ПРОГНОЗ. Учитывая ситуацию с тренером у голландцев, "Скуадра адзурра" – однозначный фаворит встречи. Думаю, Италия победит без особых сомнений.

Италия – Нидерланды
Лига наций, 14 октября, среда, в 21:45, Футбол 2, OLL.TV

Обзор предыдущего матча этих команд

Все подробности в спецтеме Лига наций

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прогноз анонс сборная Италии сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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