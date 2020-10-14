Италия – Нидерланды: онлайн матча Лиги наций

Сегодня в Бергамо состоится матч Лиги наций Италия – Нидерланды. Эти команды считаются фаворитами Группы 1 и главными конкурентами на выход в плей-офф турнира. Онлайн поединка начинаем в 21:45, будет поминутная хроника игры и видеоповторы голов и опасных моментов.

Италия – Нидерланды

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После трех туров итальянцы возглавляют квартет, опережая Нидерланды и Польшу на одно очко. Аутсайдер группы – команда Боснии и Герцеговины. Регламент Лиги наций гласит, что первое место каждой группы высшего дивизиона выходит в плей-офф и поборется за трофей. Вторая и третья команды сохраняют прописку в элите, а четвертая опускается на дивизион ниже.

Обзор предыдущего матча

7 сентября команды встречались в Амстердаме. Тогда сборная Италии одержала минимальную победу, единственный гол забил в концовке первого тайма Николо Барелла. В том поединке итальянцы больше владели мячом (57%) и чаще били по воротам (17 ударов против 11 у голландцев). Обзор матча и видео гола:

Прогноз на матч Италия – Нидерланды

Хозяева – фавориты. Коэффициент на победу Италии составляет 2.10, на победу Нидерландов – 3.90, на ничью – 3.30.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров: победа Италии 46%, ничья 29%, победа Нидерландов – 25%.

Также аналитики букмекерских контор прогнозируют, что с вероятностью в 57% сегодня зрители увидят не больше 2 голов: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.68, а на "больше 2,5" он составляет 2.26.

Где смотреть матч Италия – Нидерланды

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 1" в 08:10 и "Футбол 2" в 12:50.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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