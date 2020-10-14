10 тысяч фанатов планировали не пустить на матч с Испанией. Но страх перед коронавирусом был побежден

За два с половиной часа до начала матча Украина – Испания в Лиге наций на "Олимпийском" Украинская ассоциация футбола сообщила неприятную новость для болельщиков: квота билетов была сокращена с 30 до 15 процентов от вместительности арены. Все из-за пандемии коронавируса – динамика неутешительная, заболевание бьет все новые рекорды и Киев включили в "оранжевую зону".

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А это означало, что примерно 10 тысяч зрителей останутся за бортом суперматча.

"Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменены, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость", – говорилось в сообщении футбольной ассоциации.

УАФ заранее уведомила об отмене билетов покупателей по СМС и электронной почте, однако это не избавило их от народного гнева. Больше всего были недовольны болельщики сборной не из Киева. Многие арендовали жилье, потратили немалые деньги на дорогу, а за два часа до матча им говорят, что на стадион не пустят.

Тем не менее УАФ оставила в своем сообщении небольшую оговорку: "Если вы не получили сообщение – ждем вас на НСК "Олимпийский". Это можно было понять так, что на арену пустят всех, кто придет.

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/ Фото: Сегодня|Спорт

И действительно, возле турникетов не было видно людей, кому бы отказывали в проходе на стадион. Зрители не спеша заполняли арену и лишь некоторые недовольно бурчали, когда стюарды забирали у них дудки.

"Такое распоряжение руководства", – оправдывались работники арены.

/ Фото: Сегодня|Спорт

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А вот для тех, кто планировал обзавестись тикетом перед самым матчем, это решение организаторов стало настоящим сюрпризом. Растерянные люди спрашивали у стюардов, где же все-таки можно купить билет, однако они в ответ разводили руками.

"Остановили продажу билетов, потому что Киев в "оранжевой зоне", – сообщили мы одному из мужчин возле стадиона. "Вчера приехал из Беларуси, там нет ни масок, ни карантина", – пожаловался он в ответ и рассказал, что возле выхода из метро ему предлагали билет за 1000 грн, но за эти деньги он неплохо посмотрит матч в баре.

Об изменении квоты "желтые жилеты" даже не слышали и посылали к своему руководителю.

"Ходили такие слухи, но официального решения не было", – ответил главный стюард примерно за час до матча.

/ Фото: Сегодня|Спорт

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Ближе к матчу возле стадиона появилась группа иностранных болельщиков, которая не могла понять, как им попасть на футбол. Даже специально обученные люди не сразу смогли им помочь. Уточнив у кого-то из своих коллег, полицейский жестом рук показал гостям столицы, что продажа билетов завершилась, а те смотрели на него растерянном взглядом. Постояв еще пару минут перед "Олимпийским", испанцы спешно ретировались.

Такая же участь постигла еще одну группу иностранцев. Парни даже пытались как-то пробраться на стадион, однако после короткого разговора со стюардами также покинули Троицкую площадь. Кстати, уже после начала встречи все иностранцы собрались недалеко от метро "Олимпийская", а между ними бегал перекупщик, предлагавший билеты за 800 грн, однако никто на его предложение не соблазнился.

Обзор матча Украина – Испания 1:0

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