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Губы делала? Девушка динамовца резко ответила на вопрос о пластике

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 июля, 13:17
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Возлюбленная центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного Ангелина не видит в пластике ни малейшего смысла: "Мне 19 лет, зачем оно мне надо?"
Илья Забарный и его девушка Ангелина
Илья Забарный и его девушка Ангелина / Фото: Instagram

Подписчицы устроили настоящий "допрос" девушке футболиста Динамо Ильи Забарного Ангелине, связанный с операциями по изменению тела.

19-летняя красотка, которая является падчерицей телеведущего Андрея Джеджулы, согласилась ответить на вопросы своих фолловеров в Instagram – львиная доля пришлась на тему пластики.

ГУБЫ ДЕЛАЛА?

"Нет. И вам не советую. Натуральность ценится гораздо больше", – заявила возлюбленная 18-летнего Ильи Забарного

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ БЫЛО?

"Маммопластика? Девочки, я вас прошу. Ничего не было – ни пластики, ни уколов. Ничего! Мне 19 лет, зачем оно мне надо?" – добавила Ангелина

При этом девушка динамовца отметила, что и диеты – не для нее. "Никаких диет не соблюдаю. Мясо кушаю", – поведала Ангелина, изучающая иностранные языки в КНУ имени Тараса Шевченко.

Ранее возлюбленная Забарного поразила своими волосами. Сейчас у Ангелины они до пояса, а были еще длиннее – до колен. При этом девушка подчеркнула – волосы свои, не наращенные.

Девушка Ильи Забарного Ангелина
Девушка Ильи Забарного Ангелина / Фото: Instagram

Добавим, что среди жен и подруг футболистов пластика весьма популярна. Например, недавно Ирина Морозюк, жена экс-капитана Динамо Николая Морозюка, призналась, что увеличение груди стоило ей 4500 евро.

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