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Губи робила? Дівчина динамівця різко відповіла на питання про пластику

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
20 липня, 13:17
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Кохана центрального захисника збірної України Іллі Забарна Ангеліна не бачить в пластиці сенсу: "Мені 19 років, навіщо воно мені треба?"
Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна
Ілля Забарний і його дівчина Ангеліна / Фото: Instagram

Підписниці влаштували справжній "допит" дівчині футболіста Динамо Іллі Забарного Ангеліні, пов'язаний з операціями щодо зміни тіла.

19-річна красуня, яка є падчеркою телеведучого Андрія Джеджули, погодилася відповісти на запитання своїх фоловерів в Instagram – левова частка припала на тему пластики.

ГУБИ РОБИЛА?

"Ні. І вам не раджу. Натуральність цінується значно більше", – заявила кохана 18-річного Іллі Забарного

ЗБІЛЬШЕННЯ ГРУДЕЙ БУЛО?

"Мамопластика? Дівчата, я вас прошу. Нічого не було – ні пластики, ні уколів. Нічого! Мені 19 років, навіщо воно мені треба?" – додала Ангеліна

При цьому дівчина динамівця зауважила, що і дієти – не для неї. "Жодних дієт не дотримуюся. М'ясо їм", – розповіла Ангеліна, що вивчає іноземні мови в КНУ імені Тараса Шевченка.

Раніше кохана Забарного вразила своїм волоссям. Нині у Ангеліни воно до пояса, а було ще довше – до колін. При цьому дівчина відзначила – волосся своє, не нарощене.

Дівчина Іллі Забарного Ангеліна
Дівчина Іллі Забарного Ангеліна / Фото: Instagram

Додамо, що серед дружин і подруг футболістів пластика вельми популярна. Наприклад, недавно Ірина Морозюк, дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка, зізналася, що збільшення грудей коштувало їй 4500 євро.

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