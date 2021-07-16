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Сразу четыре футболиста Украины среди самых подорожавших игроков после Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
16 июля, 22:42
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После чемпионата Европы в цене взлетели испанец Педри, итальянец Федерико Кьеза, а также хавбек сборной Англии Кэлвин Филлипс. Среди украинцев больше всех подорожал Илья Забарный
Федерико Кьеза и Илья Забарный
Федерико Кьеза и Илья Забарный / Фото: Reuters

Сразу четыре футболиста сборной Украины оказались в списке 24-х самых подорожавших игроков после чемпионата Европы- 2020 футболистов. Рейтинг составил авторитетный интернет-портал Transfermarkt. Ранее супергол Ярмоленко стал девятым в рейтинге лучших на Евро-2020.

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В тройку самых подорожавших игроков после Евро-2020 вошли полузащитник Барселоны и сборной Испании Педри, вингер Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьеза, а также хавбек Лидса и сборной Англии Кэлвин Филлипс. Стоимость этих футболистов выросла сразу на 10 миллионов евро.

После такого ценника не стоит скрывать эмоций
После такого ценника не стоит скрывать эмоций / Фото: Getty Images

Среди украинцев больше всех подорожал 18-летний защитник Динамо Илья Забарный – на пять миллионов. Теперь он стоит 11. На три миллиона выросла цена игрока МанСити Александра Зинченко – 28 млн евро. Форвард Гента Роман Яремчук вырос в цене с 15 млн до 17,5. Вратарь Динамо Георгий Бущан подорожал с пяти до 7,5 миллионов.

В тренде

Также стоит отметить прогресс британца Люка Шоу, который подорожал на 7 млн евро. Такую же сумму к своему трансферному ценнику прибавил датчанин Миккель Дамсгор. Герой финала итальянец Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроков Евро-2020, поднял свою стоимость всего на 5 млн, но уже стал частью ПСЖ.

Ранее мы писали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5.

Смотрите обзор финала Евро-2020 между Италией и Англией

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