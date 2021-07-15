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Круче чем Зинченко: 18-летний защитник сборной Украины подорожал в два раза

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
15 июля, 21:09
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Стоимость Ильи Забарного после успешного выступления на Евро-2020 возросла на 5 миллионов евро. Это наибольший прогресс среди всех игроков сборной
После такого ценника не стоит скрывать эмоций
После такого ценника не стоит скрывать эмоций / Фото: Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов сборной Украины после выступления на чемпионате Европы, где команда Андрея Шевченко впервые в истории дошла до четвертьфинала.

Наибольшего прогресса в цене достиг 18-летний Илья Забарный. Центральный защитник киевского Динамо подорожал на 5 миллионов евро. Теперь его стоимость составляет 11 млн евро.

Самым дорогим игроком сборной по-прежнему остается Руслан Малиновский, "ценник" лидера Аталанты не изменился – 30 млн. Звезда Манчестер Сити Александр Зинченко прибавил 3 млн к своей стоимости (28 млн евро).

Илья Забарный против Горана Пандева
Илья Забарный против Горана Пандева / Фото: Reuters

Стоит отметить, что менее года назад, 4 сентября 2020-го, Transfermarkt оценивал Забарного в 50 тысяч евро. Тогда портал впервые отреагировал на первое попадание талантливого игрока в основную заявку "бело-синих".

В тренде

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Несмотря на юный возраст, центрбек сыграл все пять поединков за сборную Украины на Евро-2020, причем во всех отыграл полное игровое время, в том числе 120 минут со Швецией в 1/8 финала.

По итогам выступления на континентальном первенстве Илья Забарный попал в ТОП-5 лучших игроков по числу перехватов. Сегодня Илья после небольшого отпуска должен присоединиться к Динамо на сборе в Швейцарии.

Илья Забарный и его любовь Ангелина
Илья Забарный и его любовь Ангелина / Фото: Instagram

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